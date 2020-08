Egan Bernal revela su estrategia para buscar ganar otra vez el Tour de Francia

Egan Bernal está dispuesto a luchar desde este sábado por un nuevo título del Tour de Francia. El colombiano espera poder demostrar su capacidad para intentar conservar el maillot amarillo del evento ciclístico. Por supuesto, varios serán los detalles para tener presente en esta edición, como el gran momento del Jumbo Visma, escuadra rival del Ineos donde está el esloveno Primoz Roglic.

Por cómo es la carrera en este año, más los rivales que tiene, Egan tiene clara su estrategia en busca de luchar por el Tour: intentar ganar el máximo tiempo posible en las etapas de montaña o hechas para ‘clasicomanos’, pues así tendrá un colchón lo suficientemente grande de cara a la contrarreloj individual, prueba donde sus rivales son los grandes favoritos.

"Tengo que intentar ir ganando tiempo para tener un colchón en la crono del penúltimo día, donde normalmente perderé tiempo", aseguraba el de Zapaquirá, dando carta de naturaleza a la nueva mentalidad de su equipo.

Ahora, el Ineos descarta que vaya a buscar vestir pronto a su líder de amarillo, ante la eventualidad de que el Tour, por causa de la pandemia, acabe antes de lo previsto. "Planteamos una carrera de tres semanas, en ningún caso vamos a buscar el liderato en la primera montaña", aseguró Brailsford.

Egan Bernal llega al Tour de Francia con una preparación en el papel adecuada, no obstante, en el Critérium del Dauphiné tuvo un problema importante que no le permitió terminar la competencia. Según el colombiano, ya se encuentra mejor, pero este detalle de la espalda le puede jugar una mala pasada si no cuenta con las precauciones necesarias.