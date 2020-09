Egan y sus nuevos planes en el Tour: llevar bidones, disfrutar la carrera e intentar una escapada

El ciclista colombiano de 23 años Egan Arley Bernal Gómez resignó sus posibilidades de retener el título del Tour de Francia luego de sufrir una considerable crisis en la etapa 15 de la carrera que terminó en la cima del Grand Colombier en la cual perdió siete minutos y 20 segundos con el esloveno y líder de la clasificación general Primoz Roglic.

Tras la fracción, Bernal no sacó excusas, aceptó que sus rivales están en mejores condiciones que él y también reveló que durante la jornada del domingo pasó "el peor día encima de una bicicleta".

Por otro lado, este lunes 14 de septiembre, durante el segundo día de descanso del Tour de Francia, el líder del INEOS Grenadier se dirigió a la prensa internacional a la cual le manifestó que se siente mucho mejor y aseveró que ha tratado de dar su mejor esfuerzo y tener una buena presentación en la carrera.

"Me siente mejor, di lo mejor, intenté lo mejor, luché por la carrera, por este sueño que teníamos desde el pasado Tour, pero estoy tranquilo por que di todo lo que tenía y estuve peleando hasta el final", señaló el colombiano.

📽️ On the second rest day @Eganbernal talks us through his stage 15 time loss, his thoughts on #TDF2020 and what's next in the race. pic.twitter.com/v2onNBBuCV