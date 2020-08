El capo de Sky antes de Froome le dejó unas duras consideraciones a Egan Bernal

El Tour de Francia que ganó Egan Bernal el año pasado aún genera diferentes opiniones por el contexto en el que se dio con un Team Ineos sin Chris Froome y Geraint Thomas sin la suficiente fuerza en la montaña. Algunos alaban al colombiano y otros lo cuestionan, como en toda opinión deportiva.

En este caso fue el turno de Bradley Wiggins, exciclista británico que fue multicampeón en ruta y pista en Juegos Olímpicos y que corrió en el Sky Team (hoy Ineos) entre 2010 y 2015 como líder (antes de la era Froome, quien fue su gregario), obteniendo el Tour de Francia 2012, además de una París Niza y otras carreras europeas.

En un podcast para Eurosport, Wiggns puso en tela de juicio el Tour de Francia de 2019 ganado por Egan Bernal, asegurando que, si la etapa 19 no se detenía por la nieve, el colombiano no la ganaba y sí remontaba Geraint Thomas. Además, dio a entrever que Egan debería darle la oportunidad a Geraint de ganar este año y que Froome aún tiene como lograr su quinto Tour, aunque no está en las mejores condiciones.

“El año pasado, Geraint Thomas fue el campeón defensor en el Tour de Francia y Bernal pudo brillar. Creo que, si hubiéramos completado el escenario para Tignes (etapa 19) el año pasado, creo que Bernal se habría roto y Geraint habría ganado el Tour ese día. Ahora, tendría que decir que, debido a que a Bernal se le permitió ganar el Tour de Francia el año pasado, con Geraint como campeón defensor, lo mismo debería aplicarse al revés este año y a Bernal no se le otorga ese derecho automático para defender la carrera. Así que Geraint está abierto a ganar la carrera este año y realmente creo que Geraint ganará el Tour de Francia este año, no hay dudas al respecto, no creo que haya una discusión dentro de ese equipo".

"Supongo que Chris Froome no estará al nivel este año para ganar el Tour de Francia, creo que podría tomar otro año de carreras, pero quién sabe con Chris, no le pasaría nada por alto. Creo que él tiene un lugar en ese equipo, lo tomaría simplemente por lo que ha hecho por ese equipo, él ha sido la cara de ese equipo durante varios años. También creo que Chris será el primero en decir que ayudará a sus compañeros de equipo, pero para mí es una carrera doble para Ineos entre Thomas y Bernal”, agregó Wiggins, respaldando a su compatriota contra todo pronóstico.

“Creo que, en su día, Froome podría superar a Bernal y tal vez Geraint. Tiene un quinto Tour de Francia en él, y obviamente estaba pensando si alguna vez volvería a tener esa oportunidad en Ineos. Al cambiar de equipo, probablemente se haya dado la mejor oportunidad de ganar ese quinto Tour. Sé que no toman decisiones a la ligera, Chris y su equipo (Israel Start Up Nation), por lo que habría pensado mucho en ello y es un movimiento valiente porque no hay certeza en absoluto. Lo veo como algo muy positivo", finalizó.