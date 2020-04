Álvaro Hodeg, del equipo Quick Step, pintó un escenario desolador en caso de se corra solo una de las tres carreras grandes del calendario World Tour en este 2020. El ciclista cordobés se encuentra preocupado por la para que han tenido todos los ciclistas de la élite mundial pensando en la reanudación de la temporada.

“Sería muy duro, un desastre para el ciclismo si no se hacen las grandes, sería como un año perdido. La verdad es que si se hace solo una carrera grande, con tantos equipos y tantos corredores, no se sabría cuáles van a correr porque todos vamos a querer ir. No es fácil”, dijo el ciclista de 23 años en diálogo con El Espectador.

Hodeg, quien ha ganado experiencia compitiendo junto a los grandes embaladores del World Tour, aseguró que no ha tenido problemas con el pago de su salario hasta el momento. No obstante, reconoció que se vienen meses difíciles para su equipo Quick Step debido a que no han recibido dinero por parte de los patrocinadores.

“El equipo tranquilo no está”, agregó el ciclista, quien se encuentra confinado en Colombia junto a su familia luego que hace un mes recibiera la orden de viajar al país por parte de su equipo. Hodeg aseguró que se entrena haciendo rodillo a la espera de buenas noticias en las próximas semanas para pasar luego a la carretera.

Tanto el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España se encuentra pendientes de tomar una decisión, ya sea para posponer las fechas inicialmente programadas o para cancelar la disputa de sus respectivas competiciones.