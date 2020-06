El gran temor de Miguel Ángel López tras confirmarse para el Tour de Francia

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López ha centrado su preparación para la temporada en la bicicleta de crono, que espera le ayude a mejorar de cara a su primera participación en un Tour de Francia, donde será el líder del Astana.



"La preparación hemos empezado a centrarla un poco más en la bici de crono, de hecho estamos entrenando un poquito más sobre ella", reveló López, de 26 años, en una rueda de prensa virtual en la que confirmó que su gran objetivo es tener un buen desempeño en la ronda gala.

Agregó: "Es mi gran estreno en el Tour y no sé, lo que haga puede ser muy positivo para mí. Es una carrera nueva, nunca he estado ahí y la idea es ir a debutar como líder, pero sin mucha presión porque no tengo conocimiento de la carrera. Iré con mucha tranquilidad y mucha calma".



La Unión Ciclista Internacional (UCI) decidió el mes pasado que por la pandemia de la COVID-19 la máxima carrera del ciclismo por etapas se dispute entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre próximos con inicio en Niza y final en París.



Sobre esa carrera, López manifestó que es clave ver como termina la primera semana de competencia, usualmente "de muchos nervios, de mucha tensión", y de ahí en adelante ver cómo seguir, pues aseguró que muchos les da "la pálida" en los últimos días y se pierde el trabajo de las jornadas anteriores.

Ante la incertidumbre del calendario de la UCI que ha llevado a que la mayoría de los 'capos' del pelotón se apunten como principal objetivo de la temporada la carrera francesa, López advirtió que igual habrá "sorpresas por todos los lados".



"Siempre van a partir varios hombres como favoritos en todas las carreras, pero al final se van descartando", manifestó y mencionó entre esos ciclistas al británico Chris Froome, al esloveno Primoz Roglic y a su compatriota Egan Bernal, el campeón vigente.



Por otra parte, el colombiano, tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España de 2016, confesó que hay temor por el regreso a la competencia, que supone tener contactos con otros corredores y con más personas.



"La verdad que sí da un poco de temor encontrarse con más gente y empezar de nuevo el calendario. Es algo que hay que tomarlo con seriedad, algo que me da un poquito de miedo", afirmó y dijo que está a la espera de la confirmación de que podrá viajar a Europa el próximo mes junto al resto de ciclistas colombianos que regresaron al país para pasar la cuarentena por la pandemia.