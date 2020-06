El lado B de Lance Armstrong contado por Víctor Hugo Peña

Víctor Hugo Peña supo en carne propia qué era lidiar con los cambios de humor de Lance Armstrong en una etapa del Tour de Francia. En la carretera era un hombre frío, de temple, sin tiempo para las bromas en su objetivo de ganar sin importar a qué precio. Ganó siete títulos en la carrera más importante del ciclismo, pero luego los perdió por ese afán competitivo que impone el deporte de alto nivel.

Finalizadas las etapas o conseguidos los objetivos, Armstrong era otro. Así lo recuerda Peña sobre todo porque gracias al tejano fue por unos días líder de la ronda gala. "Cuando estaba laborando era muy serio, frío, parco, pero a la hora de los espacios personales, era muy formal", describe el colombiano, quien sigue teniendo relación con Armstrong. No en vano es el corresponsal del podcast que hace el nacido en Austin y que es el más escuchado en cuanto a ciclismo se refiere.

“Se ponía de mal genio, se frustraba, no le gustaba perder. Me acuerdo que cuando le pasó todo lo de la sanción y el despojo de los títulos, hablé con él y me dijo que estaba muy mal", declaró Víctor Hugo Peña en declaraciones al diario La Patria de Manizales. Lo anterior, sin duda, fue un reflejo de cómo era él en la competencia. No había espacio para el ‘relax’ ni antes ni después.

“Estábamos preparando la contrarreloj por equipos e íbamos a tope. Cuando hacíamos el cambio bromeaba con José Luis Rubiera (un compañero), nos reíamos espontáneamente. Lance levantó la mano, paró la actividad y nos dijo…’cuando estamos trabajando, estamos trabajando’. Nos quedamos callados y volvimos al entrenamiento", detalló el santandereano, quien ahora es analista de televisión.

Pero eso no le quita lo “bondadoso”, detalla Peña. "Cuando ganaba algo, sabía que era un esfuerzo de equipo y no escatimaba esfuerzos para retribuir el esfuerzo".