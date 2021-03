El mea culpa de 'Superman' López: la razón por la que perdió el podio del Tour de Francia

Miguel Ángel López está ante uno de los grandes retos de su carrera deportiva luego de ser fichado por el Movistar Team tras su salida del Astana y con la responsabilidad de liderar al equipo español que está urgido de resultados en medio de su renovación post salida de Nairo Quintana, Míkel Landa y el próximo retiro de Alejandro Valverde.

El popular ‘Superman’ es consciente que el año anterior perdió de forma insólita el podio del Tour de Francia en una inesperada contrarreloj y por eso señaló que debe mejorar notoriamente en ese aspecto para no perder todo el tiempo que suele ganar en las fracciones de montaña. Además, López ya había tenido buenas CRI pasadas, por lo que sucedido en Francia fue muy malo para él.

“Después de lo que me pasó el año pasado cuando se me escapó ese tercer lugar en el podio… Fue decepcionante para mí, pero me sirvió para tomar valor, las riendas del asunto y decir que de los errores uno aprende”, señaló en diálogo con ‘Señal Deportes’.

“Por eso ahora estoy más centrado en la contrarreloj, el año pasado también había entrenado duro, pero creo que nos descuidamos cuando llegamos a Europa”, agregó López.

“Luego estuvimos en otras competiciones y esto nos dejó prácticamente dos meses sin contrarreloj, por lo que aún después del duro entrenamiento en Colombia no me sirvió para nada. Porque hay que acostumbrarnos a otras posiciones… y claramente nos pasó factura, perdimos el tercer lugar”, finalizó López.