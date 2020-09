El nuevo líder del Movistar Team habló sobre la crisis de su equipo en el Tour

El español Enric Mas (Movistar), duodécimo de la general del Tour a 2.02 del líder Primoz Roglic, considera que de momento los resultados obtenidos no son acordes con la trayectoria de su equipo, pero vislumbra "una evolución" que les hará "mejorar".



"Después de los resultados y las sensaciones que traíamos del reinicio de esta temporada, estar aquí, cerca de los mejores en días complicados es para estar satisfecho. No son quizás resultados supersensacionales para lo que siempre ha sido este equipo, pero creo que las sensaciones son favorables por la evolución que llevamos. En teoría debemos ir a mejor con el paso de las días y ojalá sea así, lo espero y deseo", destacó.

Sobre el desarrollo de la segunda jornada pirenaica, el ciclista mallorquín destacó las dificultades por el frío en el trayecto entre Pau y Laruns.



"Hemos salido a tope y hemos llegado a tope. Una jornada durísima, con mucha humedad, descensos mojados y peligrosos... He pasado mucho, mucho frío en una de las bajadas. Satisfecho pese a todo, con el rendimiento de hoy y con este primer bloque del Tour. Ante la jornada de descanso de este lunes, en la que el pelotón deberá pasar controles de COVID-19, Mas espera que no se produzcan positivos que obliguen a la descalificación de corredores ó equipos.

"Todos conocemos la situación que tenemos ahora mismo en el mundo, toda la 'burbuja' del Tour tenemos que pasar estos test y deseamos de corazón que no haya ningún problema, que ningún equipo se tenga que ir a casa ni que nadie dé positivo", manifestó.



"Ya veníamos avisados desde el primer día y somos conscientes de cómo están las cosas. En los primeros test solo tuvimos un par de positivos de auxiliares de otro equipo, y espero que no pase de ahí", añadió.