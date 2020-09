El silencioso y efectivo Tour de Francia de Rigoberto Urán

De los colombianos que llegaban al Tour de Francia como líderes de equipo, quizá al que menos opciones se le daba era a Rigoberto Urán, teniendo en cuenta la recuperación que adelantaba tras una durísima caída sufrida el año pasado. Sin embargo, a la altura de la etapa 13 de la carrera, el panorama es completamente diferente para el capo del Education First, quien ya es cuarto de la general.

Con su acostumbrada cautela, el de Urrao (Antioquia) ha sido prudente cuando se ha tenido que batir con el resto de favoritos. Sabe que no está para pelear codo a codo con los dos eslovenos, Primoz Roglic (Jumbo) y Tadej Pogacar (UAE), pero muestra que quiere ir por el podio en París. Parejo en su ritmo y haciendo gala de su madurez, Urán sostiene un paso constante, apoyado por un equipo sólido y compacto.

Lo hecho por ‘Rigo’ en la edición 2020 del Tour de Francia no es nuevo si se mira hacia atrás y se ve lo hecho en el 2017 cuando terminó segundo de la general por detrás de un Chris Froome incontestable corriendo para el SKY. El colombiano apeló a la confiabilidad que da no tomar riesgos y observar con detenimiento a sus demás rivales. Tiene 33 años y no puede entrar en desespero en etapas de tanta complejidad como la vivida este viernes en pleno macizo central francés.

Con un Egan Bernal (Ineos) tirando de coraje para evitar que las pérdidas fueran mayores, Rigoberto Uran hizo gala de su marcha pareja para llegar por detrás del actual campeón del Tour de Francia y montarse cuarto en la carrera. Está a solo once segundos y con aspiraciones de seguir avanzando, esperando su momento.