Empujón de Peter Sagan, sanción e insulto de Van Aert en el Tour de Francia

Este miércoles se llevó a cabo una vibrante etapa en el Tour de Francia, la número 11 y con oportunidad para los sprinters. No hubo acción entre los favoritos de la clasificación general, pero sí momentos de alta tensión en el momento de la definición de velocistas.

Peter Sagan, histórico corredor del Bora realizó una maniobra peligrosa e irresponsable que puso en riesgo la integridad de todo el pelotón, pero afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, ha despertado la crítica de la prensa internacional y la molestia de Van Aert (Jumbo Visma).

Bit of a mess, that one, after the B&B Hotels leadout. Van Aert went long and still nearly won it, Ewan took the right wheel, and just look at Sagan barging his way through to second and get 12 points back on Bennett #TDF2020 pic.twitter.com/I0Nomr0UHI