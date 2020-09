En Movistar apuestan sus cartas para "conseguir algo más que un top 10"

Enric Mas (Movistar) comentó en la primera jornada de descanso del Tour de Francia que espera "estar en la pomada hasta el final y un resultado mejor que el top 10"



"Soy ambicioso, con este año que llevamos si estamos en la pomada hasta el último día me conformaría, pero espero conseguir algo más que un top 10".



El ciclista, duodécimo a dos minutos y dos segundos del líder Primoz Roglic cree que la evolución del Movistar va en aumento día a día y que al Jumbo Visma del maillot amarillo le costará mantener el nivel de dominio mostrado hasta ahora.



"Si todo va según lo previsto, normalmente el que empieza muy fuerte al final flaquea. Nosotros esperamos que sea así, y el día que nos toque jugaremos nuestras cartas y trataremos de hacerlo bien".



Respecto a los ataques del esloveno Pogacar en las dos jornadas pirenaicas, el líder del Movistar señaló que "sus arrancadas son muy fuertes, como la del Peyresourde, pero esperemos que estos rivales vayan a menos y nosotros a más".



Mas, de 25 años, afronta su segundo Tour de Francia y admite su "falta de experiencia para estar ahí día a día, que es lo que le sobra a Alejandro Valverde".



"Es una pasada tener a estos compañeros en el equipo, corredores que han trabajado para Alejandro y otros que han luchado por grandes vueltas. Ahora es un orgullo que trabajen para mi. Por ejemplo, ayer en la bajada del puerto me emocioné al ver cómo Alejandro me ayudaba para que perdiera tiempo".