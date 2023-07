Equipo World Tour duda de Vingegaard: "Si tuviera un ciclista haciendo eso, no estaría cómodo"

Mientras que Jonas Vingegaard celebra su segundo título del Tour de Francia, las dudas acerca de su rendimiento aumentan, teniendo en cuentas los números que mostró el danés y el desempeño que mostró sobre su bicicleta, especialmente en la contrarreloj.

El corredor del Jumbo no solo ganó una de las fracciones más esperadas de la competencia, sino que le sirvió para comenzar a sentenciar la camiseta amarilla a su favor. Esto, incluso, ha trascendido y algunos equipos que hicieron parte del pelotón, han hecho públicos sus interrogantes alrededor del logro conseguido por el nórdico.

Vea también: Jumbo quiere arrasar con todo: la nómina con la que le peleará la Vuelta a España a Evenepoel

Es así como la formación francesa Groupama hizo públicos sus cuestionamientos, días después de terminado el Tour de Francia: “Hay que tomar con pinzas los números que circulan en redes sociales, pero es interesante analizar el rendimiento de corredores insignia en las mismas condiciones”, dijo Frederic Grappe, director de rendimiento.

Vale decir que el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, fue interrogado ante las dudas que hay, aceptando que son válidas las sospechas, viendo lo sucedido hace unos años.

Le puede interesar: ¿En qué trabajó Jonas Vingegaard antes de convertirse en ciclista profesional?

"Las dudas no son en absoluto ilegítimas sobre las diferentes sospechas. Es lo que dijeron Vingegar y Pogacar en la jornada de descanso", indicó.

Groupama no esconde sus sospechas con Vingegaard

Al respecto de Vingegaard, Grappe puso de relieve que hubo en la contrarreloj: “Y más que el margen entre Vingegaard y Pogacar, es la diferencia entre el danés y el resto lo que llama la atención”.

“Si tuviera un atleta haciendo eso, no estaría cómodo. Me haría muchas preguntas. Tengo el mayor de los respetos por el trabajo del entrenador de Jumbo y su aproximación científica. Ellos saben los récords de sus corredores y si él ha batido al resto por un 10 % de margen, lo saben. No es posible hacer ese porcentaje en una gran vuelta”.