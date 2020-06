Esteban Chaves dio pistas sobre cuál de las tres grandes correrá en el 2020

Luego de una buena demostración de ciclismo el año anterior para demostrar que aún está vigente tras la dura lesión que sufrió, el ciclista colombiano Esteban Chaves aguarda por la reanudación del ciclismo de ruta para volver a la competencia y seguir progresando en su estado físico.

El ciclista y referente del Mitchelton Scott tuvo un diálogo con el portal ‘Las Bielas’ y habló de lo que piensa del atípico calendario ciclístico para 2020 por culpa del coronavirus y dio pistas de las carreras que podría disputar en esta temporada.

Lea también: Periodista que destapó dopaje de Armstrong habló sobre el Tour de Egan Bernal

“Es un buen momento para comprobar si empresas organizadoras, como ASO o RCS, y la Unión Ciclista Internacional pueden ir de la mano, remar en la misma dirección y apartar determinados intereses… Todavía no conocemos un protocolo de seguridad común. Cada país tiene sus propias reglas e indicaciones, así que intuimos que todo ser irá conociendo de forma progresiva y según vayamos acercándonos a la fecha de inicio”, señaló en primera medida el bogotano.

Luego señaló su deseo de correr la carrera más importante del mundo: “Aún no he definido mis objetivos para esta temporada, aunque todavía me veo disputando las grandes carreras del año. Me enamoré del ciclismo a los doce años viendo el Tour de Francia. Fue la carrera que me cautivó. Tengo un sueño, y ese es ganar el Tour de Francia. Trabajo con ese objetivo en la cabeza. Si me preguntas si puedo ganar el Tour, te digo que sí”.

De interés: Egan Bernal contó cómo está su relación con Froome y Thomas pensando el Tour de Francia

Y cerró hablando sobre el momento en el que regresó a la competencia activas tras el duro accidente que sufrió en el año 2013: “Mucha gente me dijo que nunca volvería a levantar el brazo y, sin embargo, aquí estoy. Me quedan muchos años por delante en el ciclismo, de eso estoy seguro”.