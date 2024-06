Evenepoel advierte a sus rivales para el Tour de Francia por su "alto nivel"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), ganador de la crono y nuevo líder del Dauphiné, se manifestó "orgulloso" del nivel de forma exhibido en el duelo con sus rivales directos, pero precisó que este fin de semana podrá sacar más conclusiones con las etapas de montaña.

"Me he sentido mejor de lo esperado. He tenido buenas piernas y buenas sensaciones, tampoco demasiado bien porque tuve algunos problemas al principio de la etapa", dijo Evenepoel en la meta.

Una victoria concluyente la del campeón del mundo contrarreloj, que aventajó en 17 segundos al británico Tarling, en 39 al esloveno Primoz Roglic y en más de un minuto al resto de rivales, entre ellos los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

"Es importante ganar ahora. Eso es bueno para la confianza y para el futuro. Siempre es bonito terminar una carrera por etapas con una victoria, así que estoy muy contento con mi actuación de este día", destacó.

El campeón europeo de contrarreloj, Joshua Tarling, no se lo regaló al campeón del mundo y durante mucho tiempo el ciclista del Ineos estuvo sentado en la "silla caliente".

"Después del segundo parcial tenía algunas dudas. Yo iba primero 2 segundos por delante, pero luego un segundo por detrás. Pensé: vaya, va rápido. Pero sentí que todavía tenía algunas reservas, especialmente en la final. También fue una ventaja para mí que subiera en el último kilómetro. Fue una actuación impresionante la de Tarling, pero yo estaba concentrado en mi propia actuación", dijo Evenepoel.

Ante la posibilidad de llegar como líder el domingo, se mostró cauto: "Estoy contento con mi actuación de hoy, pero eso no dice nada sobre el duro fin de semana final. Todo dependerá de mis piernas en las últimas tres etapas. De momento voy día a día porque todavía no sé cómo será mi forma el fin de semana".

"Todavía tengo mucho trabajo por hacer, no he entrenado mucho y me parece increíble estar ya en este nivel. Tenemos que estar contentos y seguir trabajando", añadió.

Evenepoel completa sus primeros kilómetros competitivos en el Dauphiné desde su fuerte caída en la Vuelta al País Vasco hace dos meses.

“Ha sido un largo camino. No he subido a la bicicleta durante tres semanas, así que es una buena señal para el Tour que ya esté en este nivel. Sólo puedo estar orgulloso", concluyó.