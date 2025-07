Excampeón del Tour cree que Pogacar perderá el "maillot" amarillo: "No está dominando"

El Tour de Francia 2025 llega a su primer día de descanso tras diez etapas disputadas, lo que representa la mitad del recorrido completo. Tras la jornada de este lunes, Tadej Pogacar perdió la camiseta amarilla como líder de la clasificación general por la diferencia que le sacó Ben Healy en la llegada a Le Mont-Dore Puy de Sancy.

El esloveno quedó a 29 segundos del irlandés previo a la undécima fracción, la cual tendrá un final en sprint en Toulouse. Además, perdió a un gregario de lujo como el portugués Joao Almeida, quien se vio forzado a abandonar por la dura caída que sufrió en la séptima jornada en la 'grande boucle'.

Por otra parte, el líder del UAE Emirates también ha protagonizado unos duelos interesantes con Jonas Vingegaard a pesar de que todavía no ha llegado la alta montaña en el Tour. Aunque se ha visto mejor frente a su gran rival, hay quienes consideran que no terminará con el "maillot" amarillo cuando se celebre la coronación del campeón en París.

Vea también: Simon Yates ganó la etapa 10 del Tour de Francia y hay nuevo líder

Al respecto, Bernard Thevenet, quien ganó la competencia en 1975 y 1977, señaló que Pogacar no se ve tan fuerte para pelear por el liderato en la 'grande boucle': "Está por encima, es obvio, pero no está dominando como siempre. Aún hay esperanzas para el futuro porque los márgenes no son tan amplios", expresó en entrevista para Cyclism’Actu.