Experto escritor del Tour de Francia: por qué Nairo nunca ganó por culpa del Movistar

Guy Henri Roger es un reconocido escritor de ciclismo en Europa y una de sus especialidades siempre fue el Tour de Francia, la mítica carrera del ciclismo mundial. Conoce muy bien a los colombianos e incluso les dedicó un libro.

Se llama ‘Egan y los escarabajos de la cordillera', donde cuenta la historia deportiva y personal de los grandes exponentes colombianos de las bielas. Conoce a todos, desde ‘Lucho’ hasta Egan y es una voz autoriada para hablar de ciclismo.

En diálogo con El País de Cali le preguntaron por qué Nairo nunca ha ganado el Tour de Francia y su respuesta fue contundente contra el Movistar: “Porque le faltó cambiar de equipo más pronto, perdió mínimo tres años permaneciendo en Movistar. Llegas a la concentración el primer día, saludas a las mismas personas, escuchas las mismas historias, comes el mismo menú, vas a los mismos entrenamientos... eso aburre. Sumado a las rivalidades que había dentro del Movistar, perjudica”.

Sin embargo, dio señales de por qué este año sí podría ser: “Puede ser por varios factores: es un Tour para escaladores, tiene un equipo nuevo donde se encuentra con gente totalmente entregada a él, y lo otro es que cambió de entrenador, está con Michel Bartoli, que le ha cambiado todos los planes a Nairo y eso lo ha favorecido. Yo tengo ojo de águila y veo a Nairo como uno de los favoritos este año”.

No obstante, también dejó claro que Arkea Samsic no tiene las armas suficientes para respaldar a Nairo en una carrera de tres semanas: “Eso también le podría perjudicar, pero es un corredor aguerrido, que tiene experiencia y puede hacer su carrera detrás del equipo de Egan, que son los que van a empujar el ritmo. Si Nairo está a rueda, no lo van a descolgar fácilmente. Pero es cierto, no es un equipo de la categoría del Ineos”.

Y cerró hablando sobre los escaladores del equipo francés que tiene a Nairo como líder: “Todo eso va a cambiar con los nuevos planes de entrenamientos de Bartoli. Nairo no va a atacar a la loca. En Movistar tenía muchos compañeros como Valverde y Landa que le podían apoyar, pero él no tiene interés en romper la carrera en este Tour”.