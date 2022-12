Gaviria comenzó a darse cuenta cómo es el Movistar: no iría al Tour por 'culpa' de Enric Mas

Fernando Gaviria fue una de las principales novedades del Movistar en la presentación de su plantilla para 2023. El corredor paisa dejó las filas del UAE y se puso a las órdenes de los telefónicos, tratando de dejar atrás las tres últimas temporadas con la escuadra árabe.

El ciclista de La Ceja habló del año que viene, los planes que tiene y las carreras que disputaría. De entrada, prácticamente descartó que vaya a tomar la partida en el Tour de Francia, ya que el enfoque del equipo estará con Enric Mas, quien buscará pelear en la general.

Vea también: Fernando Gaviria admitió que se encontró un primer problema en el Movistar

“Hacer el Tour es complicado porque el equipo irá pensando solo en Enric Mas, un corredor que ha ido creciendo y creciendo. Aún no hemos hablado de grandes vueltas”, dijo en la entrevista que le dio Gaviria a El País de España, medio que estuvo en la presentación de Movistar.

El colombiano, en todo caso, sí le dio la ‘bendición’ a la posibilidad de correr la Milán-San Remo, teniendo en cuenta que el recorrido se adaptaría a sus condiciones: “La San Remo la tenemos en mente siempre, ya pensando en ella, aunque cada vez es más complicada porque los escaladores la quieren también. Estamos haciendo ahora una buena base para las clásicas”.

Le puede interesar: Evenepoel le hace una propuesta a todo Bélgica: "Orientarse hacia el ciclismo y no hacia el fútbol"

Finalmente, Fernando Gaviria recordó sus años en el World Tour y no tuvo duda en calificar la primera etapa del Tour de Francia 2018 como la mejor victoria conseguida hasta ahora en su carrera: “La primera victoria en el Tour de Francia no la cambio. Lo que conllevaba eso, muchos meses de concentración, mucho tiempo fuera de casa sin ver a mi familia. Llegar y cumplir el objetivo y vestirme de amarillo. No cambio esa victoria por ninguna. Vestir de amarillo es único. Y no todos los años se empieza con un sprint. Esa camiseta es algo muy especial”.