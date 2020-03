Geraint Thomas cree que el Tour de Francia "no sería lo mismo sin público"

El corredor del Team Ineos Geraint Thomas aseguró que un Tour de Francia sin aficionados "no sería lo mismo".



"No sería el Tour sin aficionados", dijo el ciclista en una entrevista con el diario británico The Telegraph. "Sería mucho más difícil dejar sin público al Tour que a la París-Niza, pero creo que todo está cambiando muy rápido, así que es complicado especular. Solo espero que se acabe muy rápido", añadió.

Thomas, ganador del Tour en 2018, solo quiere volver a montar en su bicicleta de nuevo, pero apuntó que solo si es seguro hacerlo. "Al final, lo importante es la salud y la seguridad de la gente".



El británico entiende que haya gente que diga que esto solo es deporte y añadió que probablemente dentro de veinte años no importe mucho si en 2020 no hubo Tour.

"Pero por otra parte, hay veinte equipos y empresas que han invertido en esos equipos, gente que se puede quedar sin trabajo. Aunque el resultado en sí no importe, el evento sí importa, porque hay muchas vidas involucradas en ello".