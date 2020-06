Geraint Thomas, uno de los capos del Team Ineos, habló con la cadena BBC sobre la posible salida de Chris Froome del equipo antes del próximo Tour de Francia. El británico se destapó y confesó que en parte le afectaría la decisión de su compañero, pero al mismo tiempo no se trasnocharía pensando en eso.

"Me afecta indirectamente, pero, al mismo tiempo, no estoy sentado en la cama por la noche pensando en eso. He sido su compañero de equipo desde 2008, así que obviamente sería bueno continuar con eso. Nos llevamos bien, trabajamos bien el uno con el otro, somos honestos el uno con el otro... a veces, brutalmente honestos", contó Thomas.

Ahora, sobre lo que será la próxima 'grand boucle' y el liderato del equipo, el pedalista no entró en polémica y destacó que se ha ido preparando para estar listo si es necesario, además cree que sus compañeros también hacen lo mismo, caso concreto del colombiano Egan Bernal.

"Creo que todos tendrán su oportunidad justa porque creo que cualquiera puede tener un mal día y eso no significa que su Tour de Francia haya terminado repentinamente. Ha pasado muchas veces ahora en el Tour. No es el mejor ejemplo, pero la primera vez fue Brad Wiggins y Chris Froome (2012) y podría haberse manejado mejor", indicó.

Por último, opinó sobre los rumores que hablan de su posible salida del Ineos. Por otra parte, habló sobre los rumores de transferencias: "Eso va a comenzar de nuevo y se ha estado barajando durante los últimos meses sobre muchos temas: contratos, esto y aquello, quién va a dónde, la dinámica del equipo y esas cosas. Con suerte, una vez que comencemos a competir, podemos olvidarnos de todo lo demás", concluyó.