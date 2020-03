Gobierno francés responde: ¿Tour de Francia sin público en julio?

La ministra de Deportes francesa, Roxana Maracineanu, estimó "imaginable" organizar el Tour de Francia de ciclismo de 2020 sin espectadores debido a la pandemia del coronavirus.

"Todo es imaginable. Ya lo hemos hecho con otras competiciones antes. No tiene el mismo impacto ya que el modelo económico del Tour de Francia no reposa sobre la billetería como es el caso de los partidos de fútbol y rugby", afirmó la ministra, interrogada por la radio France Bleu sobre la eventualidad de una Grande Boucle sin público.

El gobierno está hablando con ASO, los organizadores, sobre el destino reservado a la más prestigiosa de las grandes vueltas, tras un aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol, cuando el deporte, incluido el ciclismo, está casi totalmente parado hasta nueva orden.

"Pienso que hoy todo el mundo es consciente y responsable con respecto al período de confinamiento que atravesamos y todo el mundo ha comprendido las razones, y los beneficios que eso puede aportar a todos, quedándose en casa y privilegiando más el espectáculo televisado. No sería por tanto tan penalizador ya que podría seguirse por televisión", añadió la ministra.

Desde su creación en 1903, el Tour, convertido en un fenómeno tanto social como deportivo, solo se paró por las dos guerras mundiales.