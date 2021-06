"Ha sido una de las mejores cronos de mi carrera": Tadej Pogacar

El esloveno Tadej Pogacar asestó un golpe importante a la general del Tour de Francia con una aplastante victoria en la contrarreloj que el propio ciclista del UAE reconoció que fue una de las mejores de su carrera.

"Ha sido un gran día, tenía buenas piernas, me sentía muy cómodo en la bici, enseguida he encontrado el buen ritmo y lo he podido ejecutar bien. En un momento se ha parado el pinganillo y me he centrado en rodar a tope hasta el final", dijo.

"Creo que es una de las mejores contrarreloj de mi carrera. Además, el público no ha dejado de animar", dijo el corredor, que el año pasado se impuso en la penúltima etapa del Tour en la crono de La Planche des Belles Filles con renta suficiente para subir al día siguiente al escalón más alto del podio de París.

Lea también: Rigo, el mejor colombiano en la crono; Pogacar ganó la etapa 5 del Tour

Pogacar, de 22 años, reveló que ha venido trabajando mucho la posición encima de la bicicleta para mejorar la aerodinámica en la contrarreloj y que en la de hoy ese esfuerzo dio resultados.

"He ido cambiando de posición, he trabajado mucho en el túnel del viento para mejorar la aerodinámica. Me costaba encontrar la buena posición, pero creo que he encontrado el buen equilibrio", señaló.

El esloveno aseguró que no esperaba sacar tanta renta a sus principales rivales por la general y aseguró que a partir de ahora se espera muchos ataques.

"Será más complicado, pero estoy muy motivado para volver a ganar y voy a trabajar para conseguirlo", indicó.

Le puede interesar: Clasificación general Tour de Francia 2021: colombianos tras la etapa 5

Por el momento "es pronto" para conocer su nivel real, algo que sabrá cuando a partir del viernes llegue el primer contacto con la montaña, pero "en esfuerzos cortos como los que hay que hacer en una contrarreloj" afirmó sentir que tiene un nivel similar al del año pasado.

Pogacar alabó la defensa del maillot amarillo que hizo el holandés Mathieu van der Poel, que lo conservó por 8 segundos. "Es maravilloso ver lo que ha hecho, estoy contento por él. Me hubiera gustado conseguirlo, siempre es extraordinario vestir de amarillo en el Tour", dijo el esloveno, que el año pasado solo vistió el jersey de líder en la última etapa.