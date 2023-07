“Hicimos moñona”: Nairo, a diez años del día que puso el Tour de Francia a sus pies

Fue un 20 de julio de 2013. Nairo Quintana abrazó la gloria en el Tour de Francia, tras ganar la etapa 20, coronarse como campeón de los jóvenes, campeón de la montaña y asegurar el segundo lugar en la clasificación general, un hecho hasta ese momento inédito para el ciclismo colombiano.

Ya han pasado 10 años desde aquella hazaña en la cual el ciclista boyacense puso a sus pies la carrera más importante del ciclismo mundial, superado en ese entonces solamente por un fenómeno llamado Christopher Froome.

Quintana evocó la gesta alcanzada en esta penúltima etapa de un Tour de Francia al cual llegó en calidad de gregario de Alejandro Valverde, a priori líder del Movistar para la competencia, pero que claudicó en una jornada llana, durante la primera semana, que lo relegó en la lucha por el título en París.

“Recuerdo que José Luis Arrieta, técnico del Movistar, me dijo ‘ tienes que atacar’. Finalmente, la fuerza que siempre me ha dado el público y toda mi gente, me hicieron sacar esa chispa para poder atacar y ganar esa etapa. Había sufrido muchísimo durante este Tour porque fue un Tour muy exigente, con diferentes ataques en varios puertos, intentando recuperar tiempo porque la contrarreloj nunca fue nuestro fuerte. En ese momento nos podemos defender, sacamos esa fuerza extra e hicimos mañana. Me sentí honrado por mi país. Ese día las marchas se retrasaron hasta que no terminó la transmisión del Tour de Francia”, dijo Nairo en ESPN.

Luego del Tour de Francia de 2013, en adelante vinieron más glorias para Nairo Quintana. Ganó el Giro de Italia de 2014, volvió a ser segundo del Tour en 2015, fue tercero en 2016 y ganó la Vuelta España de ese mismo año. Todo un palmarés envidiable para un ciclista que si bien hoy no cuenta con equipo, tiene una historia detrás imposible de borrar.