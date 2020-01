Primoz Roglic, ganador de la versión 2019 de la Vuelta a España, decidió hablar en entrevista con el medio 'Ciclo 21' de España sobre lo que será la temporada 2020, donde se desarrollarán varias competencias de alto nivel, entre los Juegos Olímpicos y el Tour de Francia.

Precisamente sobre la 'Grand Boucle', le preguntaron al esloveno si se consideraba como uno de los favoritos para la competencia; sin dudarlo, respondió con un contundente "sí".

Acto siguiente argumentó su respuesta: "Ya sabes lo que quiero decir. Ganará el mejor. Todos vamos a luchar por conseguirlo y, si miras mis resultados de las últimas temporadas, verás que he ganado unas cuantas carreras. Por lo tanto, no veo motivos para no ser optimista", remarcó.

Asimismo, resaltó que varios podrán tener opciones, pero él se mentaliza en conseguir la ronda francesa. "Es muy sencillo: el Tour lo ganará el mejor. Ahora, cuando todavía faltan unos cuantos meses para la salida, puedes decir lo que te dé la gana, pero no será hasta que lleguemos allí cuando cada uno sepa realmente cuál es su sitio y lo que es capaz de hacer. Cuando sepamos eso, será el momento de pensar en cómo manejar la situación para sacar lo mejor para todos", concluyó.

Las declaraciones de Roglic han generado polémica en Europa, pues muchos dicen que le quiso enviar un mensaje al colombiano Egan Bernal, actual ganador de la carrera, que con 22 años escribió su nombre en los libros de historia de la competición.