La diferencia de los nuevos líderes del Movistar con Nairo y Landa, según Unzué

Eusebio Unzue, director del Movistar, considera como "un hito histórico el hecho de que comience el Tour de Francia" después del parón por la pandemia y espera que su lideres, Enric Mas, Alejandro Valverde y Marc Soler, peleen "entre los mejores".



"El hecho de estar aquí la víspera del Tour ya es un hito. Viendo lo vulnerables que somos, arrancar sin problema mañana es motivo de satisfacción. Es un esfuerzo de todos, ya que los corredores están acostumbrados a estar en casa hasta 3,5 días antes de la carrera. Ahora nos vemos con la mascarilla y un protocolo riguroso, pero el objetivo está en marcha".

Unzue explicó la inclusión de última hora de Marc Soler, en principio reservado para ser el líder en el Giro de Italia.



"Hace 2 meses el futuro pintaba mejor que ahora, el virus no desaparece, hay rebrotes. Eso nos hizo pensar que cualquier carrera futura se puede complicar, por lo que se trata de aprovechar las carreras que se pueden celebrar. Decidimos incluirlo en el Tour, a ver hasta dónde llegamos. No puede ser perder el año, vamos a disputar el Tour con Soler en el equipo".



Según explicó el dirigente del equipo telefónico, "el líder será quien decida la carrera".



"Empezamos con etapas exigentes y creo que a la primera semana llegará un grupo selecto, con la meta a Orciéres, el cuarto día. En Pirineos haremos un balance exacto en cuanto a opciones. Valverde sigue con nivel y tratará de estar con los mejores, y me gustaría que Enric Mas y Marc Soler también, si no, que vayan adquiriendo experiencia".



Respecto al tridente del año pasado con Valverde, Landa y Quintana y el actual con el murciano, Mas y Soler, el director del Movistar ve "diferencias notables".



"Aquellos eran ciclistas consolidados, de nivel, experimentados, con los mismos objetivos. Estuvimos cerca de conseguirlos, pero vimos que se necesitaba el relevo, que se consolidaba Marc y evolucionó Enric".

" No podemos ser tan ambiciosos en objetivos. Mas y Soler pelearán por esta carrera, pero deben madurar y adquirir más experiencia. Este año podríamos ver sorpresas, ya que los protagonistas cambian".



Según Unzue, la formación que dirige llega al Tour con "confianza, preparados para estar entre los mejores", y considera que los favoritos podrían ser Bernal y Roglic, si bien pueden tener opciones ciclistas como Dumoulin, Landa, Nairo Quintana, Carapaz Bardet, que llevan años entre los mejores".



Después de los citados, Unzue citó un segundo escalón con Buchmann, Alaphilippe, Guillaume Martin, Marc Soler y Enric Mas", sin olvidar a jóvenes como Pogacar y Sivakov.



"Nos movemos ante cosas sorprendentes, no hay un gran favoritos, pero hay 12 ó 13 que pueden sorprender".