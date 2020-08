La estrategia de Nairo Quintana para vestirse de amarillo en el Tour

Con 30 años, el ciclista Nairo Quintana seguirá peleando por su sueño amarillo y conseguir vestirse con el maillot de líder del Tour de Francia por primera vez. El colombiano sabe que no será para nada fácil, aunque se siente tranquilo con el equipo que tiene, pues sabe que confían en él como la primera opción.

Mire acá: ¡Qué embalaje! Caleb Ewan se llevó la tercera etapa del Tour de Francia

Para Nairo, la estrategia que deberá seguir al pie de la letra de cara a buscar hacer historia es clara: aprovechar la alta montaña y tener cerca de 1:30 de ventaja sobre corredores como Primoz Roglic, para no sufrir mucho en la contrarreloj individual.

Precisamente sobre esto, Nairo resaltó en el diario As de España que con el Arkea Team saben qué hacer en cada instante de la carretera, solo el boyacense espera estar bien físicamente.

“Debo correr con inteligencia y con ambición en la montaña para administrar una ventaja que ronde el minuto y medio de cara a la crono de La Planche des Belles Filles”, dijo el colombiano.

Lea aquí: Tour de Francia: así quedó la clasificación general tras la etapa 3

Respecto a la escuadra francesa, así analizó Quintana el nivel del equipo: “Ahora dispongo de un bloque sólido: Barguil me ayudará en la montaña, como Anacona o Dayer (su hermano). Quizá no seamos el grupo más fuerte para controlar, eso le corresponderá al Ineos o al Jumbo, pero me encuentro cómodo y muy concentrado para lograr grandes cosas”, concluyó.