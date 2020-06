La nómina de lujo que tendrá un atípico Tour de Francia 2020

Y después de muchos ires y venires, finalmente la realización del Tour de Francia 2020 va tomando forma cada vez más. Todo indica que la carrera se llevará a cabo en la fecha indicada tras el aplazamiento por la cuarentena y contará con lo más destacado dentro del pelotón World Tour, incluido el campeón Egan Bernal.

Con los casos a la baja en cuanto a contagios en territorio galo, la ‘grande boucle’ tendrá sobre la carretera (aún no se sabe si permitirá el público animando a lado y lado) una verdadera batalla entre los principales favoritos, teniendo en cuenta el cartel que se ha ido confirmando a lo largo de las últimas semanas.

Egan Bernal, Chris Froome, Primoz Roglic, Tibaut Pinot, Tadeg Pogacar, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Geraint Thomas, Tom Domoulin, Julian Alaphilippe, Míkel Landa, Simon Yates, Adam Yates, Roman Bardet, Enric Mas, Miguel Ángel López, Steven Kruijswijk, Fabio Aru, Emanuel Buchmann, Jakob Fuglsang, Sergio Higuita, Marc Soler, Bauke Mollema, Rigoberto Urán y Richie Porte, son algunos de los nombres más relevantes que hasta el momento se han confirmado para el Tour.

Y es que varios equipos han ido definiendo sus nóminas en función de la maratón de carreras que se vienen después de julio. Es el caso del Movistar, que confirmó los nombres que irán al Tour de Francia, al Giro de Italia y la Vuelta a España.

Por ello, Alejandro Valverde y Enric Mas irán a la principal carrera de la temporada, mientras que Marc Soler será el líder único del Movistar en el Giro, según anunció el director del equipo español, Eusebio Unzué.

El equipo en "Tour y Vuelta estará liderado en un principio por Alejandro y Enric, y hemos tomado la decisión con Marc Soler de llevarlo al Giro de Italia", dijo Unzué este miércoles en una rueda de prensa telemática.

"Creemos que Marc está preparado, era una buena oportunidad y en estos años se ha hecho merecedor de ser líder único en una gran vuelta, arropado por un buen equipo", añadió el director del Movistar.

"Eusebio me propuso la idea, me gustó. Estuve mirando el recorrido, me hace ilusión y tengo muchas ganas", aseguró Marc Soler, que en un inicio había pensado hacer Tour y Vuelta.