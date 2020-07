La versión de Egan Bernal sobre los problemas con Chris Froome en Ineos

En medio de la cuarentena que vive el ciclismo y que está a punto de romperse en la última semana de julio, una polémica sacudió al equipo más importante del mundo por una supuesta disputa del liderato de la escuadra pensando en el Tour de Francia, esto entre sus dos capos más importantes: Egan Bernal, actual campeón de la carrera; y Chris Froome, ganador de cuatro títulos y en busca de un récord.

Egan Bernal manifestó que él irá por lo suyo al Tour de Francia y que la carretera decidirá entre ellos dos y Geraint Thomas, pues el plan de Ineos es mandar a los tres pedalistas para tener más posibilidades de títulos. Egan se muestra muy respetuoso de Froome, pero todo esto no le cayó bien al británico y podría cambiar de equipo a partir de diciembre.

Sobre la polémica que se suscitó, Egan Bernal dio su versión de lo que pasó, en diálogo con el diario El Tiempo: “En estos momentos estoy tranquilo, me siento bien, entrenando de la mejor forma. Falta mucho para el Tour y todavía no hemos competido para ver en qué momento está cada uno. No sé, falta bastante. Lo más sano, para Egan Bernal, es pensar en tratar de llegar bien al Tour, prepararme mejor, estar tranquilo, entrenar en altitud y llegar a la carrera a disfrutarla”.

“Estoy en el equilibrio que uno debe estar. Por ahora vamos bien. No vale la pena meterse en eso. Lo que hay que hacer es que cuando haya una etapa de montaña ir para adelante. Chris, Thomas y yo somos muy sinceros el uno con el otro. Cuando vemos que uno está mejor, pues a ese le vamos a ayudar. Hemos visto que cuando quedamos 10 o menos corredores y uno se ve mal o se queda, pues están las otras opciones. Uno no puede decir, ‘soy el líder’, si me toca trabajar para Froome lo haré; si él tiene que entregarse por mí, seguro que lo hará, igual Geraint”, también señaló cuando le preguntaron si todo esto afectaba sus proyecciones para la carrera.

Sobre el futuro de Froome y las dudas de su presencia en el próximo Tour: “Se ha hablado mucho del tema, que podría cambiar de equipo antes del final del año. Tengo una muy, muy, muy buena relación con Chris, hemos corrido varias competencias, pero claramente es un tema delicado. Entiendo la posición en la que él está. Espero que corra con nosotros, es una persona que ha ganado cuatro veces el Tour, una el Giro y dos la Vuelta a España. Sabe bastante de ciclismo, conoce el Tour y es un hombre importante en el equipo”.