Landa no se quedó con nada sobre la posible llegada de Froome al Bahrein

El futuro deportivo del cuatro veces campeón de Tour de Francia, Chris Froome, ha generado un sin número de noticias sobre la que sería su nueva escuadra. Se habla de varios equipos interesados en tenerlo en sus filas, pero hubo uno que generó un gran ruido, además del Movistar, se trata del Bahrein, escuadra donde está Mikel Landa.

El español salió del Movistar tras sus roces con Nairo Quintana, donde la situación no era para nada buena en el equipo. Por eso decidió irse al Bahrein, conjunto que le prometió ser el único líder para lo que será la carrera más importante del ciclismo, el Tour de Francia.

Sin embargo, el rumor de un posible arribo de Chris Froome puso nervioso a Landa al principio; aunque, según él, ya habló con el director del Bahrein que reiteró su respaldo al español y negó el supuesto arribo del británico.

"Rod Ellingworth (gerente de la escuadra) me dijo que no eran ciertos esos intereses del equipo y se agradece que salgan al paso y te transmitan confianza", contó Mikel Landa, que agregó que a pesar de los ruidos que se han generado en el Ineos por quién sería el capo para la 'Grand Boucle', esta escuadra seguirá siendo la más fuerte del mundo.

"No sé qué ocurre dentro del Ineos, pero no me cabe duda de que seguirán siendo el equipo a batir", opinó el pedalista ibérico.

Por el momento, Mikel Landa sueña con meterse en el podio del Tour de Francia 2020, por eso se prepara físicamente de manera virtual para poder pelear por una posición importante en la ronda francesa.