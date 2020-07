Las declaraciones de Geraint Thomas donde se siente 'vencido' por Egan Bernal

A poco más de un mes del inicio del Tour de Francia, todavía se debate sobre lo que podrá pasar en el Team Ineos con los dilemas del liderato y la defensa del título de Egan Bernal, también con Geraint Thomas y Chris Froome a la carga.

A propósito de esto, en el reconocido portal ‘Cyclingnews’ se ha hecho un análisis de la situación específica de Geraint Thomas, quien estuvo varios años a la sombra de Chris Froome, tuvo un año para brillar y ser campeón (2018), pero al siguiente vio cómo Egan Bernal le ganaba el pulso en la montaña y le quitaba su título, a pesar de ser de la misma escuadra.

Ahora Egan es el centro de atención del ciclismo mundial y Thomas es un hombre respetado, pero no tan considerado en el top por su alta edad. Esto lo sabe él y lo reconoce con cierta nostalgia.

"Así es como funciona el deporte, ¿no es así? Egan fue el segundo ganador más joven del Tour en, ¿qué fue, 100 años? Y el primer colombiano en la historia; fue enorme para ellos", reseñó ‘Cyclingnews’ haciendo referencia a la publicación de la revista ‘Procycling’ en el mes de mayo.

"Estaba un poco, como, 'oof'. Esa sensación de ganar era increíble… Ser segundo te estimula a volver y ganar. No es una forma de estar en contra de Egan, ni nada por el estilo, pero lo hace. Te da hambre".

"Todos somos competitivos, por eso lo hacemos, porque queremos ganar. Tal vez si estuviera pensando, 'Eso es todo, he ganado el Tour, solo disfrútalo ahora', eso sería cuando es hora de que pare o me lo tome con más calma”, agregó un desafiante Thomas.

Pero cerró con una frase que parece sentenciar su futuro en Ineos: "Siempre he tenido la fortuna de ser el prometedor… Tal vez fue cuando me di cuenta de que me estaba haciendo viejo".