Las mejores frases de Sergio Higuita en el blog que escribió durante el Tour

Una de las tristes noticias que dejó el Tour de Francia para Colombia fue el retiro de Sergio Higuita, pedalista joven del Education First que aún estaba en deuda de buscar un triunfo de etapa pero que portaba con orgullo el maillot de campeón nacional de Colombia.

Sergio Higuita sufrió una dura caída en la etapa 15 del Tour de Francia en un choque con Bob Jungels y abandonó por precaución pensando en su físico y el Mundial de Ruta en Italia. Sin embargo, el colombiano dejó un gran recuerdo por cuenta de un blog que él mismo escribió para el prestigioso portal ‘Cyclingnews’.

A continuación, algunos apartes del extenso texto escrito por el colombiano a la altura de la etapa 11 del Tour de Francia, donde hacía alusión a la experiencia que estaba ganando y su admiración hacia Rigoberto Urán, líder del Education First y uno de los pedalistas colombianos más longevos.

“Mi primer Tour de Francia tiene solo 11 etapas y ya me ha enseñado mucho.

Todos los días aprendo algo nuevo: sobre la carrera, sobre las carreras, sobre mí. Estoy creciendo y sintiéndome más y más yo mismo cada día.

Una carrera como esta te hace más maduro. Aprende sobre sus límites. Cuando crees que has llegado a un nuevo extremo, encuentras la manera de superarlo. Es una batalla mental. Algunos días te levantas y sientes que no estás con todas tus fuerzas, pero luego tu mente, casi involuntariamente, toma el relevo y te arrastra hacia adelante. Cuando el cuerpo está sufriendo, puedes hacer una gran diferencia con la mente”.

“En los Pirineos, me sentía cansado, eran etapas duras, con grandes subidas, y el ritmo era rápido todo el día, y mi cuerpo sufría, pero encontré la manera de cavar. No tienes tiempo para pensar en el dolor. Solo estaba mirando el camino por delante, diciéndome a mí mismo: 'Puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto'. Así, llegas un poco más lejos.

Hablamos antes de la carrera de ser tres líderes en EF Pro Cycling, con Rigoberto, Daniel y yo, pero Rigo siempre fue el que tenía la experiencia y el historial. Dani tuvo mala suerte con sus choques y rápidamente se salió de la ecuación general, a pesar de ser tan fuerte en el Dauphiné. Me choqué en el Dauphine y, como muchos otros ciclistas que también chocaron, ha dejado una huella. Pero cada día estoy peleando”.

“Volviendo a lo que decía sobre las experiencias de aprendizaje de mi primer Tour, no hay mejor escuela que montar con Rigo. Lo que más admiro de él es su capacidad para superar la adversidad. Es un piloto que siempre ha tenido mucho talento, pero que también ha experimentado muchos contratiempos.

Recuerdo ese accidente en el Mundial de Florencia en 2013 ... el año pasado se rompió la clavícula en París-Niza y luego en la Vuelta tuvo ese accidente horrible, pero solo unos meses después está nuevamente allí luchando por el Tour de Francia.

Lo derriban, pero se levanta de nuevo. Esa es una cualidad que quiero emular: poder hacer frente a situaciones difíciles de esa manera. No he tenido muchos hasta ahora, nunca me he roto un hueso del cuerpo, pero sé que habrá momentos difíciles y será importante tener esa paciencia, no dejar que la moral baje y seguir manteniendo”.

