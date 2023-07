"Lo he dado todo": Pogacar no dio por perdido el Tour, pese a que Vingegaard le pasó por encima

El esloveno Tadej Pogacar reconoció la superioridad del danés Jonas Vingegaard en la única crono del Tour de Francia, que le superó en 1.38 minutos, pero advirtió que luchará para recuperar la diferencia aunque "será más difícil que el año pasado".

"No he podido hacer más, estaba a fondo, no ha sido mi mejor día, pero el Tour no ha terminado. Me ha metido mucho tiempo, vamos a tratar de recuperarlo. Pero está claro que será mucho más duro que el año pasado. Pero lo he dado todo", aseguró el ciclista del UAE.

Pogacar confesó que no esperaba perder tanto tiempo con respecto a su rival. "Aunque no me esperaba tantos márgenes, sabemos que son cosas que pueden pasar. Yo he sido segundo, lo cual no está mal, pero no ha sido suficiente, quizá en esta contrarreloj no me he encontrado muy bien", dijo.

El esloveno defendió la decisión de cambiar de bicicleta para afrontar la subida final.

"Creo que ha sido una buena decisión, estaba mejor en la bici clásica y solo ha influido en unos segundos. Al fin y al cabo no ha sido una gran diferencia. De todas formas no podía ir a fondo en el final, estoy contento de haber cambiado de bici", indicó.