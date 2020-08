Los pronósticos de Santiago Botero con Egan, Nairo y Superman para el Tour de Francia

Este sábado tomará partida una atípica y atrapante edición del Tour de Francia con una lucha abierta por la camiseta amarilla de campeón donde Egan Bernal y Primoz Roglic pican en punta como grandes favoritos por el título.



Un colombiano que conoce muy bien el Tour de Francia tras haber ganado tres etapas de montaña y una camiseta de pepas rojas, sumado a un campeonato del mundo de contrarreloj, es Santiago Botero. El escarabajo opinó sobre los compatriotas y lo que podría pasar en la ronda gala en entrevista con ‘As Colombia’.



"Si hay ciclistas que llegan en buenas condiciones son los colombianos. No nos cabe la menor duda, lo hemos visto en las primeras competencias. Todos llegan en muy buenas condiciones. La altura, la edad y todos estos puntos juegan a su favor y nos invitan a soñar en el Tour de Francia", señaló en primera medida.



Posteriormente habló sobre Egan Bernal, actual campeón: "Ganar un Tour es ganar un Tour, es la prueba más importante y fácil no es. Hay otros corredores muy fuertes, pero es cuestión de tener la suerte de no tener ninguna dolencia y que su equipo esté a la altura del líder. Son muchas circunstancias. Egan va a estar peleando siempre a mi criterio, pero no hay garantía de nada. Egan tiene las condiciones, la forma, la mentalidad y el equipo, vamos a ver si cuenta con la suerte suficiente".



Sobre Nairo Quintana también mostró buenas sensaciones por su cambio de equipo: "A Nairo lo veo mejor que el año anterior cuando estaba en el Movistar, eso está claro. Aunque el Arkéa no es un equipo tan fuerte como el Movistar, para la manera como estaba compitiendo en el otro equipo a este, es un beneficio para él. Ahora se siente más cómodo al ser más valorado. Todos los corredores se han dispuesto a su alrededor y nadie le está haciendo sombra. En el Dauphiné se vio muy bien, esperamos que el tema de la rodilla sea más de prevención que un tema complejo".

El expedalista también dejó su opinión sobre Miguel Ángel López, líder del Astana Team: "Superman es un corredor que ha venido creciendo a lo largo de la temporada. En Burgos lo vimos un poco corto, pero en la siguiente mejoró y en el Critérium aún más. Se ve que ha cogido la forma. En el Tour va a encontrar ese momento de lucidez para poder buscar triunfos. Es un corredor que está en un muy buen momento de su carrera deportiva".



Para cerrar, Santiago Botero hizo su top tres de colombianos en el Tour: "Egan puede ser el más fuerte, después puede estar Nairo y por último Miguel Ángel", aunque señaló que también hay grandes esperanzas con pedalistas como Sergio Higuita, Daniel Martínez y Esteban Chaves.