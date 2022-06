Malas noticias para Supermán López de cara al Tour de Francia

Complicada continuaría la temporada del ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López luego de sufrir una caída en el pasado Giro de Italia que lo obligó a abandonar la carrera.

En su momento, el Astana Qazaqstan Team informó que López presentó una la inflamación del tendón del cuádriceps izquierdo por probable sobrecarga o lesión antigua y además molestias en la cadera.

A pesar de que el colombiano regresó a entrenamientos y compartió algunas de sus jornadas en las redes sociales, las molestias en la cadera no han desaparecido, por lo que en la escuadra kazaja tomaron la decisión de no alinearlo para el Tour de Francia.

En las últimas horas el portal especializado Ciclo 21 reveló que efectivamente López no participará en la 'Grande Boucle'.

"Miguel Ángel López no estará presente el próximo 1 de julio en la salida del Tour de Francia que tendrá lugar en Copenhague, según han confirmado fuentes cercanas a Ciclo21. El corredor colombiano esperaba llegar a la cita francesa para luchar por la clasificación general, pero finalmente no será así. Superman continúa arrastrando molestias en la cadera -las mismas que le obligaron a abandonar el Giro de Italia- y el equipo Astana ha preferido que no acuda para seguir con su proceso de recuperación".

Ante esta información, 'Supermán' quedará relegado en la temporada y apuntaría a la Vuelta a España como la grande en la que disputaría la clasificación general.

Resultados de la temporada de Supermán López:

Vuelta a Murcia - 45

Clásica Jaén Paraíso Interior - 17

Ruta del Sol - 3

Strade Bianche - No terminó

Tirreno Adriático 21

Tour de los Alpes - 21 (Una victoria de etapa)

Giro de Italia - Abandonó