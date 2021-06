Marc Soler se retira del Tour de Francia: Movistar confirmó tres fracturas

Malas noticias entregó en las últimas horas el Movistar Team luego de la disputa de la primera etapa del Tour de Francia, la cual terminó con las ilusiones del pedalistas Marc Soler quien después de una caída masiva sufrió varias fracturas.

Según lo que confirma el equipo español, el pedalista sufrió fracturas en las dos cabezas del radio y en la cabeza del cúbito izquierdo y deberá abandonar la competencia en la primera jornada de la carrera.

El pedalista fue uno de los afectados en la multitudinaria caída que se generó luego del choque con un cartel que sostenía una aficionada y que terminó desestabilizando al pelotón que cumplía con esta primera etapa de media montaña entre Brest y Landerneau.

Ahora el equipo confirma el inicio de su proceso de recuperación tras los exámenes realizados y deseo su pronto regreso a laas carreteras, superando esta mala fortuna y la baja que genera en su equipo que busca el título de la ronda gala.

Otro de los perjudicados este día fue el colombiano Miguel Ángel López que terminó a una diferencia de 1'49" del líder de la etapa que fue el francés Julian Alaphilippe y ahora necesita volver a tomar nivel para no alejarse de los primeros puestos.

"Ha sido una pena. Me he visto involucrado en una caída de las grandes y también en la del final. En la segunda montonera no me he caído, pero me he quedado cortado y el pelotón delantero ya rodaba a demasiada velocidad como para poder recuperar la diferencia. He llegado a meta como mejor pude. Falta bastante Tour", dijo el colombiano.

Este domingo 27 de junio será la segunda etapa de la competencia de 183, 5 kilómetros y con lagunos puertos de montaña de cuarta y tercera categoría, que no debería generar ninguna complicación.