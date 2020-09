Mensaje a Egan: Roglic no le da importancia a un posible ataque del colombiano

El esloveno Primoz Roglic aseguró que con el maillot amarillo a las espaldas la concentración debe ser máxima y "no te puedes dormir" en ninguna etapa.



"Con el maillot amarillo tienes que estar todavía más concentrado toda la jornada. Es duro, pero mis compañeros ha hecho el trabajo, sobre todo en el final. Por eso llevo este maillot", afirmó.



Sobre la posibilidad de que el Ineos del colombiano Egan Bernal, segundo de la general, tenga un arma secreta, Roglic aseguró que su equipo solo se concentra en su trabajo y no en el de las demás formaciones.



"Lo que ellos hagan no cambia nada a nuestro trabajo, nos preparamos para hacerlo lo mejor posible", indicó.



Roglic consideró justa la descalificación del eslovaco Peter Sagan por una maniobra en el "sprint" que cerró a su compañeros Wout van Aert.

Por otro lado, el australiano Caleb Ewan sumó este miércoles su segunda victoria en el Tour de Francia en el esprint más cerrado de esta edición, en el que superó al eslovaco Peter Sagan y al irlandés Sam Bennett.



La clasificación general no sufrió cambios, con el esloveno Primoz Roglic al frente, con 21 segundos de renta sobre el colombiano Egan Bernal y 28 respecto al francés Guillaume Martin.