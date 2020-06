Mensaje de Barguil a Nairo pensando en el liderato de Arkea para el Tour de Francia

Arkea Samsic será uno de los equipos invitados para el Tour de Francia 2020 que iniciará en la última semana del mes de agosto y el colombiano Nairo Quintana es uno de los principales candidatos al podio. Tras su salida de Movistar, el elenco francés le ha brindado garantías para soñar en grande.

La semana anterior, tras confirmar la lista de preconvocados al Tour de Francia, el director de Arkea señaló que irán al Tour de Francia con dos líderes: Nairo Quintana y el francés Warren Barguil, aunque sobre el papel la balanza se inclina hacia el colombiano por su palmarés e interés mediático.

Asimismo lo expresó Barguil, quien era la principal carta de Arkea antes de la llegada de Nairo, pero que lo ha asumido con respeto y madurez hacia el ciclista boyacense que busca su anhelado Tour de Francia: “Al comienzo de la temporada, Nairo era el mejor escalador del mundo, nadie podía seguirlo"

“Si llega al comienzo del Tour en esa condición, entonces sería normal apoyarlo. Sin pensarlo dos veces, estaré a su servicio. Ser compañero de equipo de alguien que tiene el podio del Tour de Francia en sus piernas no sucede todos los días. No voy a llorar por eso. No me importa hacer el trabajo. Cuando recibo un agradecimiento y recibo lo mismo a cambio más tarde, nunca hay un problema”, señaló en diálogo con el medio francés Le Télégramme.

Y cerró respaldando al colombiano en sus planes y los del equipo: “El año pasado, estaba bien ubicado en la clasificación general, por lo que no tomé suficientes riesgos. Esta vez, podré jugar en esta alianza con Nairo. Prefiero ganar una etapa que terminar quinto en el Tour de Francia. Si Nairo termina en el podio en París y si levanto mis brazos en un escenario, mi gira será más que exitosa”.