Mensaje directo de Froome a Egan sobre el próximo Tour de Francia

Mire acá: Froome le avisa a sus rivales: Voy por mi quinto Tour



El ciclista confiesa que el retraso de dos meses del Tour, debido a la pandemia, "es una ventaja desde el punto de vista personal" porque le da más tiempo para preparar la carrera, pero señaló que "no hay nada que celebrar".



Aunque todavía no ha precisado su calendario de preparación, que dependerá de las decisiones que tomen los Gobiernos frente a la crisis sanitaria, Froome dice estar convencido de que estará "al cien por cien" en la salida del Tour en Niza el 29 de agosto próximo.



Aunque matiza que "hay una posibilidad de que no se corra", indica que va a entrenarse "como si fuera a disputarse".