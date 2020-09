"Mi cuerpo ha dicho basta": Egan revela más detalles tras abandonar el Tour

La edición 2020 del Tour de Francia ha sido de sensaciones agridulces para el ciclismo colombiano, pero también de grandes aprendizajes para los pedalistas que vivieron una atípica temporada en medio de la pandemia del coronavirus y el confinamiento que suspendió varias carreras del World Tour.

Egan Bernal fue uno de los grandes damnificados del Tour de Francia, perdió más de 15 minutos con el pelotón de favoritos en medio de la lucha por defender el título que consiguió en 2019 y este miércoles se retiró por una lesión en su espalda y rodilla.

Ya con cabeza más fría, el pedalista colombiano del Ineos se desahogó con sentidas palabras a través de su cuenta de twitter: “Aunque suene extraño he disfrutado cada kilómetro que hecho sobre mi bicicleta por más doloroso que haya sido. Y lo he hecho con el mayor de los gustos porque es mi trabajo y mi pasión, he llevado mi cuerpo al límite, pero llega un punto en el que este mismo me ha dicho basta”, señaló en primera medida.

“La única y mejor opción que he tenido ha sido escucharlo y por mi salud hoy he tenido que retirarme del Tour, incluso llevando el #1. Así es la vida y el ciclismo. Quiero agradecerles a todas las personas que me han enviado sus buenos deseos. Los quiero mucho”, finalizó Egan Arley.

De esa manera, el colombiano entrará en una fase de recuperación física y hay una posibilidad que corra la Vuelta a España o unas clásicas de final de temporada. Por ahora, está descartado para el Giro de Italia y no irá al mundial de ruta con Colombia.