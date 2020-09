Mikel Landa sorprendió con una frase sobre Egan Bernal y el título del Tour

El español Mikel Landa se mostró satisfecho de su rendimiento en las primeras etapas del Tour de Francia, sobre todo por haber podido mantener el ritmo de los mejores tras la caída sufrida en a primera jornada.



"Creo que ha sido un buen día, viniendo de una caída el primer día, el final se ha puesto rápido y no ha dejado mucho margen", aseguró el ciclista del Bahrein.

Lea también: El Jumbo de Roglic le da un golpe contundente al Ineos de Egan Bernal



El ciclista alavés, que se contusionó las costillas en Niza, aseguró que ya respira mejor, como dejó de manifiesto su noveno puesto de la etapa con el mismo tiempo que el ganador, el esloveno Primoz Roglic.



Landa, que ahora es decimotercero de la general a 17 segundos del líder, el francés Julian Alaphilippe, aseguró que ve a los favoritos muy fuertes y que pese a la victoria de Roglic no descarta al colombiano Egan Bernal como favorito.

De interés: Buen día para Nairo: así quedaron los colombianos en la general del Tour de Francia



"Es un corredor más de la última semana, está ahí y no le veo mal", dijo el español, que también consideró que su equipo, el Ineos, no ha dado muestras de debilidad.



"Ineos lleva desde 2012 dominando el Tour y la lectura que llevan no es mostrar todas sus cartas ahora", comentó.