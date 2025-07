Movistar se olvida de Nairo Quintana: ganarán el Tour de Francia sin él

"Es otro año. Los últimos 3 he tenido un sabor agridulce en la general, con 2 abandonos y sin pelear la general, aunque en 2024 di la vuelta al cuerpo y disfruté la última semana. Voy a intentar meterme en la general, y ¿por qué no va a ser mi año? Confío en el trabajo y espero que pueda disfrutar del Tour. Pogacar es uno de los mejores corredores de la historia, sin duda es el favorito, pero espero que no se pasee en este Tour. Pueden pasar muchas cosas, habrá nervios, caídas... Jonas es el rival más directo, pero vamos a ver cómo vienen las cosas".