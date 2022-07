Nairo confirma que seguirá en el Arkea y habla de los fichajes que vienen para 2023

Nairo Quintana prácticamente dio como un hecho que seguirá en el Arkea; termina contrato a finales de este año, pero confirmó que se encuentra en negociaciones para renovar.



El colombiano, quien acabó en el sexto lugar del Tour de Francia 2022, dio un parte de tranquilidad por el resultado conseguido en la competencia gala.

Así mismo señaló que su idea es seguir donde está, mirando los resultados que ha conseguido últimamente.

“Arkea es un equipo que me ha dado la mano, donde me he sentido muy bien. En los primeros años con covid y lesiones, fue muy complicado porque no terminas de hacerte. Pero una vez que nos sentamos y empezamos a dar resultados estuvimos todos contentos”, dijo a la prensa, culminada la contrarreloj de este sábado.

Vale indicar que el resultado conseguido por Nairo Quintana en el Tour de Francia se convertirá en la cuota inicial de la llegada del Arkea a la categoría World Tour.

Ello le permitirá al equipo francés contar con un mayor presupuesto para incorporar a otro tipo de ciclistas. Al respecto se refirió el ciclista de Cómbita.

“Este año en todas las carreras estuve entre los diez primeros. El año pasado hice un buen final de temporada. Vienen refuerzos para el equipo y creo que seguiré aquí”, añadió el corredor colombiano de 32 años.

"Estuve en la lucha con los mejores en montaña este verano, y esta tarde soy sexto del Tour más rápido de la historia. Estuve durante mucho tiempo en la lucha por el podio, y con eso me quiero quedar de la edición 2022".

¿Cuál será la próxima carrera de Nairo Quintana con el Arkea?

Tras participar en el Tour de Francia, Nairo Quintana disputará la Vuelta a España. Dicha competencia iniciará el viernes 19 de agosto y terminará el domingo 11 de septiembre.