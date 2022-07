Nairo está satisfecho con el quinto puesto: "hemos hecho un gran Tour"

El colombiano Nairo Quintana reconoció que no se sintió bien en la última etapa de montaña del Tour de Francia, en la que perdió la cuarta plaza y aseguró que, de cara a la contrarreloj del próximo sábado, defenderá ese puesto que le amenaza el sudafricano Louis Meintjes.

"He dado todo, cuando se da todo, se da todo hay que hacerlo del todo. No fueron las mejores sensaciones, estuve un poco mal de la respiración, pero no es una excusa, trabajamos hasta el final, hemos hecho un gran Tour", indicó que corredor del Arkea.

Quintana reconoció que pudo pagar "el desgaste de tantos días", agradeció el trabajo de sus compañeros y lamentó no haber podido rematar cuando se quedó solo con los mejores.

"Creo que vamos a terminar en una buena posición. Estaremos entre los 10 primeros del Tour y creo que finalmente el equipo va a entrar en el World Tour", dijo el colombiano, que se mostró satisfecho del trabajo mental que ha hecho y que le ha permitido mantener una regularidad.

"Pero al final la salud golpea de una u otra manera y espero hacer una contrarreloj correcta y terminar en la posición en la que estamos", señaló.

Quintana dijo que esta actuación en el Tour le permite "recuperar confianza" y que supone "un gran paso para volver a disputar carreras de tres semanas y de una semana".

"Esto da confianza. Vamos a llevar al equipo al World Tour, hemos venido haciendo crecer el equipo bien. Somos quintos en una general del Tour siendo un equipo profesional. El trabajo está bien hecho, la dinámica viene mejorando. Vamos a seguir trabajando", dijo.

El colombiano aseguró que la renovación de su contrato con el Arkea está en buen camino, reveló que tanto él como el equipo quieren continuar el proyecto juntos.