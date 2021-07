El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), líder de la montaña en el Tour de Francia, espera con ilusión la etapa de este miércoles con el doble ascenso al Mont Ventoux, una montaña que se le da bien y en la que espera disfrutar de "un gran día".

"La etapa de mañana en el Ventoux está marcada para mí. Con el equipo iremos de nuevo a buscar el máximo de puntos posibles para la clasificación de la montaña. Me gusta el Mont Ventoux, he corrido varias veces en él y siempre se me ha dado bastante bien. Esperamos que mañana sea un gran día", señaló en Valence el poseedor del maillot de puntos rojos.

Sobre la etapa con final en Valence, donde se impuso al esprint el británico Mark Cavendish, el ciclista boyacense destacó la tranquilidad, aunque su equipo se dejó ver al final para colocar a su velocista Nacer Bouhanni.

"Éste ha sido un día más tranquilo para mí, si bien mi equipo trabajó fuerte para buscar la victoria con Nacer Bouhanni. En la parte final sopló mucho el viento, así que he desconectado en los últimos kilómetros y llegado tranquilo a meta", señaló.