Nairo Quintana confirmó duro golpe en su rostro tras caída en el Tour de Francia

Este sábado 26 de junio se dio inicio a la edición 108 del Tour de Francia con una primera etapa marcada por las caídas y los accidentes donde estuvieron involucrados varios favoritos al título y otros protagonistas de alto vuelo. Entre ellos, Nairo Quintana.

El corredor colombiano fue al suelo en la caída provocada por una aficionada a 45 KM de meta y confirmó que su rostro se golpeó contra el asfalto, aunque por ahora sin consecuencias de gravedad, pues habría sido un golpe superficial.

“No puedo evitar la primera gran caída y me golpeo contra el suelo con el pómulo. El segundo durante el descenso, paso estrecho, cae a la derecha, y unos segundos antes me reposicioné a la izquierda. Terminé en la cima de Fosse-aux-Loups con otros diecinueve corredores. He terminado 17 º en la parte superior de la protuberancia con los mejores. Estoy feliz de haber pasado entre las bajadas al final de este día bastante nervioso que fue como la primera etapa del año pasado en el Tour 2020”, señaló en primera medida.

Su compañero Warren Barguil fue otro de los grandes afectados y comentó: “No era el día que esperaba aquí para esta primera etapa del Tour en Bretaña. Me estrellé a toda velocidad al final de esta primera etapa, a tiro de piedra de La Fosse-aux-Loups. Estoy bien rallado, pero está bien. El público ha estado presente todo el día al costado de las carreteras, y eso es una buena noticia, pero fíjense también a nosotros, no se salgan de la carretera”.

Por su parte, Sébastien Hinault, director deportivo, dijo: "Nairo terminó 17 º en la parte superior de la Fosse aux Loups. Incluso si la clasificación general no es nuestro objetivo principal este año, demuestra que es buena. Fue atrapado en la primera caída, pero no en serio. Esta es la noticia positiva del día. Porque, de lo contrario, el final de esta primera etapa estuvo marcado por dos grandes choques, tuvimos algunos pilotos atrapados en ella, Élie, Warren, Dan y Clément. Cayó muy rápido, también cayó en número, e inevitablemente las motos y los hombres se amontonan en el suelo”.