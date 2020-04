Nairo Quintana opinó sobre correr el Tour de Francia sin público

Siguen sin definirse de manera oficial fechas para correr el Tour de Francia 2020, por eso varias son las opiniones de ciclistas reconocidos sobre el futuro de la competición. Este es el caso de Nairo Quintana, que habló con Win Sports sobre la propuesta de una ministra del gobierno francés que dijo que se realizara sin público el evento.

El pedalista colombiano fue certero al asegurar que no está de acuerdo porque el espectáculo si se cierra para la gente no será el mismo, por eso habrá que esperar para realizarse hasta que se logre hacer bien con gente.

"Es complicado, la ministra busca que no se afecte más esta situación y aún no se sabe si se va a hacer. Para nosotros lo mejor es que se haga con público, porque es como cuando un payaso hace su función sin público no tendría sentido", resaltó Quintana, que se encuentra entrenando desde su casa en cuarentena.

Y es que notablemente el deportista se vio afectado por la no realización de las carreras importantes en este primer semestre del año, lo que ha hecho que su preparación no se la misma de cara a la 'Grand Boucle'. "Se afecta todo, son competencias que uno hace de preparación para llegar a un objetivo. Hemos hecho unas de ellas, pero no sabemos cómo vamos a llegar para diferentes competiciones, especialmente el Tour de Francia", indicó.

Por otro lado, el boyacense contó cómo ha sido su entrenamiento en estos días: "Estamos siguiendo las recomendaciones del gobierno, hemos estado aquí con la familia, nos levantamos temprano para entrenar y luego hacemos varias cosas", resaltó.

Cabe resaltar que la última información que se conoció es que los organizadores del Tour trabajan para correr las fechas del evento, que no iniciaría en junio, sino el 25 de julio al 16 de agosto, según medios internacionales como la Cadena Cope.