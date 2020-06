Nairo Quintana reveló cuál es la montaña que no ha ganado y lo obsesiona

A pesar de no estar en un equipo de primera categoría, Nairo Quintana sigue siendo uno de los más firmes candidatos a ganar el Tour de Francia, o al menos a retomar el protagonismo perdido años atrás. Ahora en Arkea tiene un equipo trabajando para él y antes de la pandemia mostró una solidez importante en la montaña.

Precisamente, hablando de la montaña, Nairo Quintana señaló en el diario Marca cuál es el puerto que lo obsesiona, precisamente pensando en el Tour de Francia: “Una cima que me gustaría ganar algún día es el Alpe dHuez. Es un puerto que siempre me ha gustado, siempre lo hemos hecho bien, pero nunca he podido ganar y me hace gran ilusión”, recordando que allí, incluso ha vencido a Chris Froome, pero no ha podido adjudicarse una etapa.

Sobre los favoritos a ganar las tres grandes vueltas, Nairo también habló: “Desde mi punto de vista me parece que para el Tour Egan es el máximo favorito junto a Ineos. Luego para el Giro pienso que Nibali y para LaVuelta tal vez Valverde. El Mundial es muy complicado decirlo ahora debido a todas las carreras que se van hacer todo muy concentrado y el parón de hasta mitad de año. Habrá que esperar”.

Además, no ocultó su preocupación por las debilidades del Arkea: “Es posible que me falten corredores de mucha más fortaleza para la montaña. Pero bueno, poco a poco iremos viendo. Es verdad que todos los equipos que me nombras tienen corredores muy polivalentes”.

Y cerró hablando sobre su deseo de subir nuevamente a un podio de gran vuelta, algo que no consigue desde 2017: “Siempre tengo la motivación de estar ahí. Este año he tenido un buen inicio de temporada y espero nuevamente volver al podio. Estoy esperanzado en este sentido”.