El colombiano Nairo Quintana aparece sonriente en el final de la sexta jornada del Tour, tras haber mantenido una vez más su puesto entre los mejores de la general, y reconoce que afronta con mejor disposición esta edición de la carrera. "cuando las cosas salen bien, vienen las sonrisas".

"Ha sido una etapa muy movida, muy difícil y rápida, nadie quería tirar y era posible que llegara la fuga, todo el mundo quería ir y era difícil de seguir. Van Aert ha estado sorprendente, poniendo tensión a todo el mundo y nosotros a rueda hacer lo que podemos", afirmó el ciclista del Arkea.

"Me siento bien. Estos años han sido de mucha preparación, hemos trabajado muy bien. Hemos tenido momentos agridulces y esperemos que el cuerpo vaya a mejor todos estos días hasta el final del Tour. Tengo buena sensación", indicó el colombiano, que agradeció el trabajo de sus compañeros.

"Cuando las cosas se hacen bien, todo sale bien", dijo Quintana, uno de los corredores más solicitados al final de la etapa, en la que entró en el grupo de los favoritos, lo que le sitúa en la undécima posición a 1.05 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

El colombiano reconoció que Pogacar "está un punto superior al resto, un punto largo", como puso de manifiesto la exhibición final en una etapa que, sobre el papel, no parecía buena para sus intereses.

Quintana señaló que la jornada de mañana, con meta en La Planche des Belles Filles, la primera llegada en alto, será "un examen" importante para conocer el estado de las fuerzas de todos.

"No es una etapa que me ha ido de maravilla, pero espero defenderme bien, estar con los favoritos como estos días. Estoy haciendo las cosas bien, he estado trabajando mucho, muchas horas, es el resultado de tanto trabajo y cuando las cosas salen bien, salen las sonrisas", dijo.