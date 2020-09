Nairo se desahogó: "Tengo unas ampollas las hijue... en todo el cuerpo"

Este lunes se llevó a cabo la primera jornada de descanso del Tour de Francia luego del ascenso al Grand Colombier que dejó más líder que nunca a Primoz Roglic y con Nairo Quintana y Egan Bernal como los grandes damnificados de la clasificación general.

A través de su departamento de prensa, Nairo Quintana envió un sentido mensaje a los fanáticos colombianos por su pérdida en la alta montaña del Tour y aprovechó para contar el calvario que está sufriendo en la carrera por cuenta de sus múltiples caídas.

“Estoy con unas ampollas las ‘hijueputas’ que tengo en todo el cuerpo. El ortiguero en el que me caí (etapa 13 del viernes) me hizo como un envenenamiento y en medio de las uñas me han salido esas vejigas (de las ampollas)”, señaló en primera medida el colombiano.

“Todo esto no ha sido fácil, todo ha sido muy doloroso. Pero siempre estoy positivo porque tengo mucha gente detrás y un país que me apoya, pero igual ha sido difícil; fueron tres caídas muy duras”, cerró en su comentario.

Nairo Quintana ahora es noveno en la clasificación general y buscará aprovechar las tres etapas de montaña de la última semana para meterse al menos en el top 5 o buscar un triunfo de fracción antes de la contrarreloj del sábado.