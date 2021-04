Nairo se sinceró: la evolución de su lesión y los verdaderos objetivos para el Tour

Luego de la Vuelta a Cataluña donde fue protagonista, pero no pudo meterse al top 10, Nairo Quintana ahora se plantea sus objetivos para lo que resta de temporada con el Tour de Francia con máxima referencia. Eso sí, sincerándose sobre sus nuevos objetivos a la altura de las dificultades que tiene Arkea Samsic.

En un foro que desarrolló ‘Ciclismo en grande’ con varios medios de comunicación, Nairo explicó que quizás la clasificación general no sea su principal objetivo: “Haré el Tour a tope, como también podemos tener una consideración de hacerlo de una forma diferente. Podemos luchar por clasificación de montaña, por ganar etapas. Es posible pensando más que en el equipo, en el resultado final que podemos obtener viendo el tipo de recorrido del Tour. Estamos viendo de qué manera podemos afrontarlo y qué equipo podemos llevar para obtener los mejores resultados”.

Luego hizo catarsis sobre el Tour de Francia anterior: “Teníamos mucha esperanza, queríamos hacerlo muy bien. Pero por las caídas debí abandonar para no hacerle más daño a mis rodillas, pero dejar a mi equipo en el medio sin aspirar a nada, era difícil. No tenía la conciencia del daño que tenía en las rodillas. También venía de un accidente de un carro que me atropelló en Colombia, no fue un periodo fácil. Acabó el Tour y nos dimos cuenta que era una de las lesiones más difíciles para un deportista. No es fácil de un día para otro volver a un estado competitivo, sobre todo al ritmo que va el pelotón rompiendo récords de velocidad y tiempos”.

También se refirió a las dificultades de Arkea para armarle un buen equipo pensando en las grandes carreras: “Han surgido ciertas situaciones con el coronavirus, teníamos previsto hacer más fichajes. Pero como pasó con otros equipos, se redujeron plantillas y contratos. Tenemos el mismo sueldo, pero se ha dificultado hacer ciertos fichajes, algo que no nos garantiza para dar un paso más adelante. He tenido complicaciones con otros miembros del equipo por el virus, ha sido difícil. No estamos haciendo lo mismo que el año pasado, el virus ha complicado todo. Esperamos tener una mejor temporada en la segunda parte del año. Por mi parte, aparte de las caídas, los números siguen siendo buenos”.

Y cerró hablando sobre la evolución de sus lesiones tras la operación de dios rodillas a la que se sometió el año anterior: “Desde el primer momento comencé a hacer la rehabilitación, con los aparatos modernos de ahora para mantener la musculatura cuando no podíamos movernos. Empecé a trabajar y tres meses y medio después que pude caminar. No dejé reposar el cuerpo y cuando retomé la bicicleta tenía buena condición”.

“Fue una artroscopia, pero tocaba entrar a limar todo el cartílago y retirar las partes que se desprendieron. Es como cuando golpeas un hielo y el hielo se cristaliza, luego tiene que volver a ser liso, pero jamás va a volver a ser liso. El cartílago no se recupera, se rehabilita. Se lima hasta donde más se puede. ¿Qué pasa? Que tiene una cicatrización que se da entre 12 y 15 semanas nada más, no puedes caminar ni mover las piernas. Una buena cicatrización hace que pueda seguir caminando y hacer el deporte normal. Por fortuna soy ciclista y el movimiento que hago no es tan perjudicial para la rodilla. Pero no se ha acabado, tengo pesas para fortalecer y que el músculo no se degenere. Hay días que me duelen corriendo, cuando hay frío, sobre todo. Estamos trabajando para que todo se vaya solucionando”, apostilló Quintana.