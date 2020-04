Roxana Maracineanu, ministra de deportes de Francia, habló sobre el futuro deportivo en el país 'galo' y se refirió precisamente a la posible no realización del Tour de Francia y el Roland Garros, grandes competencias del mundo del ciclismo y el tenis.

Lea acá: "El deporte no será prioritario": ministra de deportes en Francia

Respecto al nuevo calendario de estos dos eventos para el segundo semestre del año, Maracineanu, reiteró que lo importante es tener las mejores condiciones de salubridad para que los deportistas no se contagien y contaminen a los demás, incluso resaltó que es indispensable que estas competencias no se realicen con público.

Eso sí, la ministra aseguró que si no se pueden cumplir los protocolos o la curva de contagiados aumenta, no se realizarán las mencionadas competencias porque "el deporte no será una prioridad en nuestra sociedad. No es una prioridad hoy en las decisiones tomadas por el gobierno", indicó.

"Si no se celebra el Tour y Rolad Garros, no será el fin del mundo. Sin duda será el fin de muchas cosas que fueron respaldadas por los ingresos de estos torneos y el Tour de Francia. Tendremos que reinventarnos, estamos en un punto muerto", resaltó sobre los torneos reprogramados para el mes de septiembre; aunque Maracineanu aseguró que espera que se puedan celebrar en esas nuevas fechas "en el escenario óptimo que imaginamos", pese a que no descartó su anulación definitiva.

Puede ver: La 'amenaza' de la ATP a Roland Garros por la modificación no consultada

Por otro lado, Maracineanu admitió, no obstante, que "las cosas pueden cambiar de aquí al 11 de mayo", fecha anunciada por el gobierno francés para comenzar a aplicar el desconfinamiento e intentar mirar cuándo se puede ir retomando la actividad deportiva.

La ministra declaró que se estudian varios escenarios sobre un regreso a las competiciones, incluido el de dar todos los campeonatos por acabados "para comenzar de nuevo la próxima temporada" en septiembre y que, en todo caso, los eventos se disputarán "a puerta cerrada o con restricciones muy estrictas para el número de espectadores presentes". "La suspensión de eventos con público, vigente hasta mitad de julio, podría continuar hasta al menos septiembre", concluyó.